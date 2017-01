Anschlag auf Silvesterfeier : Mindestens 39 Tote bei Terrorangriff in Istanbul

Albtraum in der Silvesternacht: Hunderte Menschen feiern in einem der berühmtesten Istanbuler Nachtclubs friedlich in das neue Jahr hinein. Dann dringt ein Angreifer ein – und richtet ein Blutbad an. mehr…