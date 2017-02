image

Anti-IS-Einsatz : Türkische Polizei nimmt 445 Personen fest

Die türkische Polizei hat am Wochenende 445 Personen festgenommen, die in Verbindung mit dem IS stehen sollen. Überall im Land gab es Großeinsätze. Allein in Ankara verhafteten die Beamten 60 Menschen. mehr…