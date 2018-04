 6:2-Sieg im Pokal-Halbfinale: Bayern zeigt Leverkusen die Grenzen auf

Die beiden derzeit spielstärksten Mannschaften Deutschlands haben ein wahres Spektakel abgeliefert. Die Münchener siegten bei Bayer Leverkusen 6:2, waren zwischenzeitlichen aber in Not.

Zweifach-Torschütze Robert Lewandowski gratuliert dem dreimal erfolgreichen Thomas Müller - Leverkusen Spieler resignieren. Foto: Federico Gambarini (Foto: dpa) Mehrfachtorschützen

Leverkusen„Das ist der Unterschied“, sagte ein Leverkusen-Fan resigniert in der 52. Minute. Thomas Müller hatte gerade das 3:1 geschossen, direkt nachdem Leverkusen exzellente Möglichkeiten zum 2:2-Ausgleich nicht nutzen konnte. Es waren die entscheidenden Momente in einem hochklassigen Pokalfight, den der Rekordmeister bei Bayer Leverkusen mit 3:1 gewann. Zuvor hatte der FCB früh mit 2:0 geführt durch Tore von Javi Martinez und Robert Lewandowski, aber Leverkusen fightete sich zurück und kam nach 15 Minuten durch Lars Bender auf 2:1 heran. Nach dem 3:1 erhöhten Thiago und Müller rasch auf 5:1. Nach dem Anschluss durch Bailey stellte erneut Müller den 6:2-Endstand her.

Auch wenn das Ergebnis überaus deutlich ausfiel: Die junge Werkself bewies, dass sie derzeit Deutschlands zweitbeste Mannschaft stellt und forderte den Bayern alles ab. So manches Mal ging es für den Rekordpokalsieger zu schnell, aber sie hatten mit Ulreich einen exzellenten Mann im Tor, der Manuel Neuer beinahe vergessen machte.

Bei der „Werkself“ ließ Trainer Heiko Herrlich seinen Außenstürmer Lein Bailey zunächst auf der Bank. Bellarabi hatte zuletzt den besseren Eindruck gemacht. Bei den Bayern war links in der Viererkette David Alaba wieder fit.

Das Spiel hielt von der ersten Sekunde an, was sich die Fans davon versprochen hatten. Beide Teams setzten auf Offensive - und die Gäste setzten gleich in der dritten Minute den ersten Wirkungstreffer: Mit einer kurz ausgeführten Freistoßvariante überraschte der Rekordmeister die bei Standards in dieser Saison ohnehin nicht immer gut aufgelegten Leverkusener auf dem falschen Fuß. Javi Martinez war es dann, der zum 1:0 flach einschob, wobei Lewandowski noch hauchdünn den Fuß dran hatte.

Die Werkself hätte praktisch im Gegenzug egalisieren können, aber FCB-Keeper Ulreich hielt den Kopfball von Kevin Volland. Nach vorne sah das bei Leverkusen gut aus, aber hinten waren sie völlig überfordert in dieser Phase: In der 9. Minute machte Ribery mit Lars Bender was er wollte und flankte gefühlvoll auf den völlig frei stehenden Lewandowski, der volley zum 2:0 ins lange Eck traf.

Bayern war klar besser, aber Leverkusen half nach 15 Minuten das Glück des Nicht-Aufgebenden: Zunächst bekamen sie einen Freistoß, den der immer überzeugende Schiedsrichter Daniel Siebert nicht hätte geben müssen. Und dann fiel Lars Bender nach einem Ping-Pong-Gewusel der Ball praktisch auf den Kopf - und der nickte geistesgegenwärtig zum 2:1 ein.

Der Anschlusstreffer weckte die Geister der Werkself und deren engagiertes Anrennen brachte die Gäste ein Stückweit aus dem Konzept. Beide Teams spielten mit höchster Intensität weiter und drängten auf das nächste Tor. Chancen gab es hüben wie drüben, die spektakulärste Szene lieferte Bayer ab mit dem Gewaltschuss von Bellarabi, den Ulreich exzellent parierte (37. Minute).

Müller zeigt, was Effizienz ist

Für Heiko Herrlich ergab sich gegen Ende der ersten Hälfte das Problem, dass seine beiden Außenverteidiger in argen Nöten waren: Lars Bender humpelte stark und Retsos auf links war stark gelb-rot gefährdet - er hatte nach einem rüden Tritt gegen Kimmich früh die gelbe Karte gesehen und sich dann noch ein leichtes taktisches Foul an Robben geleistet. Entsprechend wechselte Herrlich - und zwar mutig offensiv: Leon Bailey kam für Retsos, Lars Bender konnte weiterspielen. Auch die Bayern wechselten ihren linken Verteidiger aus: Für den angeschlagenen David Alaba kam Rafinha in die Partie.

Das Spiel passte in der zweiten Halbzeit zunächst überhaupt nicht zum Spielstand: Die in Führung liegende Mannschaft rannte an - und Bayer Leverkusen konterte. In der 50. Minute hatten Volland und Bellarabi glänzende Möglichkeiten zum Ausgleich, aber Ulreich konnte parieren. Praktisch im Gegenzug zeigte Thomas Müller, was Effizienz ist: Der Nationalspieler nahm Thiagos Pass technisch versiert an und ließ Bernd Leno keine Chance.

Das 3:1 sorgte für einen Bruch im Spiel. Bayer geriet in Unordnung und das nutzen die Bayern fortan brutal aus: Dem 4:1 durch Thiago ging eine ebenso starke Kombination voraus wie vier Minuten später dem 5:1 durch Müller. Das Spiel war früh entschieden, aber noch lange nicht vorbei. Bailey hatte seine Klasse und schlenzte einen Freistoß herrlich zum 2:5 in die Maschen, regte damit aber eher den Zorn der Münchener an. Thomas Müller erhöhte kurz darauf zum 6:2. Und auch danach hatten die Gäste noch Lust und Möglichkeiten, auf 7:2 zu erhöhen.

Während sich die Bayern nun vermutlich mit einer B-Elf in Hannover verdingen vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid, steht für Leverkusen gleich das nächste extrem wichtige Spiel an: Beim puntkgleichen Tabellennachbarn Dortmund muss die Werkself zeigen, ob sie reif für Europas Spitzenklasse ist.

