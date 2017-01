 American Football NFL: NFL: Niederlage für Nzeocha und Dallas

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Philadelphia (SID) - Die Dallas Cowboys um den deutschen Footballer Mark Nzeocha haben ihre erfolgreiche Hauptrunde in der US-Profiliga NFL mit einer Niederlage beendet. Die Cowboys, die 13 Erfolge feierten und dabei die längste Siegesserie in der mehr als 50-jährigen Vereinsgeschichte aufstellten, verloren am Sonntag bei den Philadelphia Eagles mit 13:27. Nzeocha kam zu seinem fünften Saisoneinsatz.

Dallas führt die Tabelle der NFC East an. Alle Division-Gewinner kommen in die Play-offs, dazu gibt es zwei Wildcards pro Conference.