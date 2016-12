 American Football NFL: US-Footballstar starb durch Selbstmord

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Boulder (SID) - Der ehemalige US-Footballstar Rashaan Salaam hat sich mit einem Schuss in den Kopf das Leben genommen. Dies geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, den die Polizei von Boulder/Colorado veröffentlichte. Der 42-Jährige war am 5. Dezember leblos in einem Park aufgefunden worden, zunächst war die Todesursache ungeklärt.

Der Runningback hatte 1994 die Heisman Trophy gewonnen, mit der alljährlich der beste Spieler im College-Football ausgezeichnet wird. Wegen Drogenmissbrauchs, mentaler Probleme und mehrerer Verletzungen hatte sich Salaam jedoch in der National Football League nicht dauerhaft durchsetzen können.