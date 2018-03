 0:1-Niederlage für Rehhagel-Team in Polen

Hamburg (dpa) - 17 Tage vor dem Duell gegen Deutschland hat die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande in einem Testspiel für die Europameisterschaft in Portugal mit 0:1 gegen Belgien verloren.

Der 64-jährige Coach der griechischen Fußball-Nationalmannschaft Otto Rehhagel.

Bart Goor vom Bundesligisten Hertha BSC erzielte mit einem verwandelten Foulelfmeter (78. Minute) das entscheidende Tor für die nicht für die EM qualifizierten Belgier. Bondscoach Dick Advocaat nutzte die Begegnung in Eindhoven vor allem, um Spielern der zweiten Garnitur eine Einsatzchance zu geben. Die Torjäger Ruud van Nistelrooy von Manchester United und Roy Makaay vom FC Bayern München wurden erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der EURO 2004 gegen das Team der Gastgeber verlor Griechenland das vorletzte Test-Länderspiel gegen Polen in Stettin mit 0:1. verloren. Für die Entscheidung sorgte ein Eigentor in der 16. Minute durch Michalis Kapsis von AEK Athen. Die Mannschaft von Trainer Otto Rehhagel, die nach langer Erfolgsserie zuletzt Ende April gegen den deutschen EM-Vorrunden- Gegner Niederlande 0:4 verloren hatte, testet am 3. Juni noch ein weiteres Mal in Vaduz gegen Liechtenstein.

Zu einem mühelosen 3:0-Sieg gegen Luxemburg kam Portugal. Luis Figo (15.), Nuno Gomes (28.) und Rui Costa (36.) erzielten in Agueda die Tore in einer einseitigen Partie, in der die EM-Gastgeber eine Fülle weiterer hochkarätiger Möglichkeiten ausließen. Kroatien bezwang in Rijeka die Slowakei durch einen Treffer von Ivica Olic (29.) mit 1:0.