 18 Titel im Plus: Deutsche Aktien eröffnen gut behauptet

Die Telekom führt am Wochenanfang weiter die Riege der Gewinner an.

Reuters FRANKFURT. Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag gut behauptet eröffnet. Nach den ersten 25 Handelsminuten lag der Deutsche Aktienindex (Dax) mit 0,53 % im Plus bei 7 383,81 Punkten. Von den 30 Dax-Werten notierten 18 im Plus, neun im Minus und drei unverändert. An der Spitze der Gewinner lag erneut die Deutsche Telekom mit einem Plus von 3,03 % auf 47,60 Euro. Schering AG stiegen um 1,26 % auf 60,25 Euro. Die Verlierer wurden von Epcos mit minus 1,25 % auf 114,75 Euro angeführt. Die Papiere von Karstadt-Quelle gaben um 1,04 % auf 34,29 Euro nach. Der Euro notierte im europäischen Handel mit 0,920/25 $, nach einem Schluss von 0,89999/03 $ am Freitag in New York.