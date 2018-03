 Amerikanische Männer tragen Halstuch statt Krawatte

Blumiges Outfit mit Hütchen und schwarz-rot gestreiftem Halstuch des französischen Designers Jean-Paul Gautier.

New York (dpa) - Während die Krawatten-Nachfrage in den USA weiter stagniert, nehmen Halstücher den leeren Platz am Kragen amerikanischer Männer ein. Wie die «New York Times» berichtete, sind lässig geknotete Seiden- und Baumwolltücher ein gefragtes Accessoire.

Der Mode-Direktor eines New Yorker Edelkaufhauses sprach von einer regen Nachfrage. Rund 150 Dollar teure Designer-Seidentücher im Western Look seien fast ausverkauft, teilte ein Hersteller mit. Das Anlegen erfordert keine komplizierten Handgriffe. Die Halstücher, die in den 70er Jahren schon mal modern waren, werden einfach diagonal aufgerollt und mit einem schlichten Pfadfinderknoten geschlossen.