 Beim Spielen abgestürzt: Sechsjähriger nach acht Stunden aus Rohr gerettet

Nach nervenaufreibenden Rettungsarbeiten ist am frühen Samstagmorgen im niederländischen Kerkrade ein sechsjähriger Junge aus einem zehn Meter tiefen und 30 Zentimeter engen Plastikrohr lebend geborgen worden. Der aus Marokko stammende Junge war am späten Freitagnachmittag beim Spielen in das Rohr geraten, mit dem eine Grünfläche in einem Wohngebiet trocken gelegt werden sollte.

30.03.2002 - 11:50 Uhr