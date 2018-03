 "Botschaften an Deutschland und Frankreich": El Dschasira sendet neues El-Kaida-Interview

Auf dem Tonband bekennt sich die Extremistenorganisation zum Terror. Außerdem heißt es, bin Laden sei am leben und bei guter Gesundheit.

rtr DUBAI. Die moslemische Extremistenorganisation El Kaida hat sich offenbar zu Anschlägen auf deutsche und französische Einrichtungen bekannt. Dies geht aus einem Tonband-Interview hervor, dass der arabische TV-Sender El Dschasira am Dienstag mit einem Mann ausstrahlte, bei dem es sich um das führende El-Kaida-Mitglied Aiman el Sauahri handeln soll.

In dem von einem Unbekannten geführten Gespräch sagte der Interviewpartner außerdem, der von den USA wegen der Anschläge vom 11. September gesuchte El-Kaida-Chef Osama bin Laden sei am Leben und bei guter Gesundheit. Es war zunächst nicht klar, wo und wann das Gespräch aufgezeichnet wurde, und ob es sich bei dem Gesprächspartner tatsächlich um Sauahri handelte.

"Wir haben einige Botschaften an Amerikas Verbündete geschickt, damit diese ihre Beteiligung an dessen Kreuzzug beenden. The kämpfende Jugend hat eine Botschaft an Deutschland und eine an Frankreich geschickt", sagte der angebliche Sauahri. Wenn dies nicht ausreiche, könnten die Taten auch noch verschärft werden. Ob sich diese Äußerungen auf die Explosion eines französischen Öltankers vor der Küste Jemens am Sonntag bezogen, war nicht klar. Im Mai waren in Pakistan elf Franzosen bei der Explosion eines Busses getötet worden. Im April kamen bei einem Anschlag auf eine Synagoge in Tunesien 21 Menschen ums Leben, darunter 14 deutsche Touristen.

Am Sonntag hatte El Dschasira ein Tonband mit der angeblichen Stimme Bin Ladens ausgestrahlt. In US-Geheimdienstkreisen hieß es, bei der Stimme handele es sich offenbar um die Bin Ladens, doch blieb unklar, wann die Aufnahmen gemacht wurden.