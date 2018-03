 CEO Hilbers kehrt zurück: Bertelsmann haucht Napster neues Leben ein

Der Medienkonzern Bertelsmann will die angeschlagene Online-Musiktauschbörse Napster für 8 Millionen Dollar übernehmen. Bertelsmann teilte am Freitag in San Francisco weiter mit, der Betrag solle den Gläubigern zur Tilgung der Schulden von Napster zur Verfügung gestellt werden.

17.05.2002 - 21:02 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen