 Clear Channel Entertainment will alle Stella-Theater weiter betreiben: Musicals: US-Konzern will Stella übernehmen

rsp DÜSSELDORF. Binnen der nächsten drei Wochen sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein, so Robert Buchalik von der Rechtsanwaltskanzlei Metzeler-van Betteray-Buchalik, die Stella berät. Neben Clear Channel bewirbt sich die niederländische Stage Holding von Joop van den Ende, Mitgründer der TV-Produktionsgesellschaft Endemol. Allerdings interessiert sie sich nur für einzelne Stella-Theater. Der US-Konzern ist hingegen der einzige Bewerber, der bereit ist, alle Häuser weiter zu betreiben. Zu dem börsennotierten Konzert- und Musicalveranstalter mit Sitz in New York gehören in den USA auch 37 Fernsehstationen und über 1200 Radiosender. In weiteren Ländern ist er an über 240 Radiosendern beteiligt.

Quelle: Wirtschaftswoche