 Content-Kooperation: Tomorrow kooperiert mit Yahoo Deutschland im Kino-Bereich

Reuters HAMBURG. Die Tomorrow Internet AG kooperiert mit Yahoo Deutschland im Bereich Kino-News und bei Streaming-Angeboten. Tomorrow liefere die Inhalte für Yahoo Kino, wo Informationen rund um die Welt des Films verbreitet würden, teilte die am Neuen Markt notierte Gesellschaft heute in Hamburg mit. Gleichzeitig stelle Yahoo Tomorrow seine Broadcasting-Plattform für sämtliche Streaming-Angebote zur Verfügung. Tomorrow-Produkte wie das "Cinema Kino-Archiv" mit rund 40 000 Film-Kritiken und zahlreichen Trailern seien nun auch für die rund zehn Millionen Yahoo-Nutzern in Deutschland zugänglich.

Die Film-Besprechungen und die bewegten Bilder (Trailer) würden über die Zusammenarbeit mit www.cinema.de den Yahoo-Kunden zur Verfügung gestellt. Yahoo Kino werde zudem eine komplette Übersicht der von "Cinema" rezensierten Neustarts anbieten, die von Trailern und Interviews ergänzt würden. "Cinema" ist eine Kino-Zeitschrift, die im Hamburger Verlag Milchstraße erscheint. Der Verlag hatte seine Internet-Aktivitäten im vergangenen Jahr in die Tomorrow Internet AG ausgegliedert und die Gesellschaft an die Börse gebracht.