 Demonstranten erinnern an Versprechen des Bürgermeisters: Feuerwehrleute demonstrieren gegen Abzug von Helfern am WTC

Mehrere hundert Feuerwehrmänner haben am Freitag in New York gegen die Reduzierung der Einsatzkräfte an den Trümmern des World Trade Centers demonstriert. Die wütenden Helfer lieferten sich Handgemenge mit Polizisten und stießen Absperrungen rund um den Unglücksort um.

02.11.2001 - 21:18 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen