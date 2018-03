 Der Markt-Monitor: GM, BMW und Northern Rock helfen

Eine freundliche Grundstimmung, ein paar gute Nachrichten - so bleibt die Börse im grünen Bereich.

Northern Rock hat bekanntgegeben, dass sich angeblich Konkurrenten für sie interessieren. Keine Ahnung, wie viel dran ist. Jedenfalls hilft es der Aktie der schwer gebeutelten britischen Bank. Gute Nachrichten kommen auch von General Motors - der Autogigant hat sich mit der Gewerkschaft geeinigt. Die Aktie ist zwar gar nicht stark gestiegen danach - schließlich kostet so eine Einigung auch Geld. Aber die Tatsache, dass der Streik schon wieder zu Ende ist, hellt doch die Stimmung auf.

In Deutschland fällt auf, wie stark die Aktie von BMW ist. Ausschlaggebend war wohl ein positiver Bericht in Capital. Vielleicht gewinnen die Anleger den Glauben an die Aktie wieder zurück. Sie war ja lange Zeit ein Star - und dann sah es eine Weile so aus, als habe sie ihr Potenzial ausgereizt. Die Deutsche Börse steigt auch immer weiter, und die Deutsche Bank fällt immer noch weiter. Insgesamt sieht es bei den Finanzwerten aber besser aus als in den letzten Tagen.