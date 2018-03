 Deutliche Einsparungen geplant: Celanese plant Restrukturierungen und Stellenabbau

Der Chemiekonzern Celanese will einen Teil seiner Fertigung in Nordamerika umstrukturieren und dabei etwa 500 der 13 100 Arbeitsplätze des Konzerns abbauen. Celanese wolle die Struktur der Betriebe straffen, die Vertriebskosten senken und die Kapazitäten einer Reihe von Anlagen der Nachfrage anpassen, teilte das Kronberger Unternehmen am Dienstag mit.

