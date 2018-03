 Devisen: Euro reagiert mit heftigen Kursausschlägen auf US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit heftigen Kursausschlägen hat der Euro am Freitag auf den starken Stellenzuwachs in den USA reagiert. Binnen wenigerMinuten fiel die Gemeinschaftswährung zunächst auf ihr Tagestief von 1,2137Dollar, eher sie wenig später bei 1,2278 ihr Tageshoch markierte. Am Nachmittagkostete der Euro 1,2261 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvorden Referenzkurs auf 1,2203 (Donnerstag: 1,2226) Dollar festgesetzt. Der Dollarkostete damit 0,8195 (0,8179) Euro.

