 Die Nasdaq - ein Schlachtfeld

Investoren stehen kurz vor Weihnachten auf einem regelrechten Schlachtfeld. Die New Yorker Börsen erlebten einen rabenschwarzen Tag. Immer wenn Investoren in der vergangenen Zeit dachten, nun könnte es nicht mehr schlimmer kommen, fielen die Börsenindizes noch einmal kräftig in den Keller. Wann der Boden endlich gefunden ist, kann niemand absehen. Die abflauende Wirtschaft zollt nun ihren Tribut. Die Anleger sind daher enttäuscht, dass die US-Notenbank am Dienstag nicht die Leitzinsen gesenkt hat. Die Wall Street befürchtet, dass Alan Greenspan mit seiner Zinspolitk der abkühlenden Konjunktur hinterherhinkt.

WALL STREET CORRESPONDENTS