Duales System klagt in Luxemburg wegen Verpackungsgebühren

Auf die EU-Kommission kommt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Verpackungsgebühren in Deutschland zu. Die Duale System Deutschland AG (DSD) will die Klageschrift in der kommenden Woche einreichen, sagte DSD-Vorstandsvorsitzender Wolfram Brück.