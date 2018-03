 Ein Zusammenschluss mit Ashanti würde den Konzern an die Spitze der Goldproduzenten katapultieren: Glänzende Aussichten für Anglogold

Ein Zusammenschluss mit Ashanti würde den Konzern an die Spitze der Goldproduzenten katapultieren

Am Goldmarkt geben jetzt wieder die Bullen den Ton an. Der Grund dafür ist weniger der gerade auf 360 $ gekletterte Goldpreis als die Meldung, dass sich das südafrikanische Branchenschwergewicht Anglogold in Fusionsverhandlungen mit dem westafrikanischen Goldkonzern Ashanti befindet.