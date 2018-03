 Euro in Fernost gefallen: Tokios Börse schließt leichter

Euro in Fernost gefallen

Die asiatische Leitbörse in Tokio hat am Donnerstag leichter geschlossen. Nach einem zwischenzeitlichen Ausflug in die Gewinnzone büßte der Nikkei-Index für 225 führende Werte 21,72 Punkte oder 0,2 % ein und beendete den Handel mit 12 607,30 Punkten.