 Fusion mit United Visions geplant: Cordiant will angeblich über 700 Stellen streichen

Die weltweit zu den zehn größten Werbeagenturen zählende britische Cordiant Communications Group Plc will einem Zeitungsbericht zufolge voraussichtlich über 700 Stellen abbauen. Der Personalabbau solle am Montag nach Vorlage der Halbjahresergebnisse bekannt gegeben werden, schreibt die britische Wirtschaftszeitung "Sunday Business" in ihrer Sonntagsausgabe.

