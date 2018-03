 Fußball EM: Frings: "Bereit für ein großes Turnier"

"Wenn wir fit sind - und das sind wir bald wieder - sind wir bereit für ein großes Turnier", prophezeit Nationalspieler Torsten Frings ein gutes Abschneiden bei der Euro.

Nationalspieler Torsten Frings strotzt neun Tage vor dem EM-Auftakt trotz des zuletzt müden 2:2 der DFB-Elf gegen Weißrussland vor Selbstvertrauen und glaubt offenbar fest an den Titel. "Leute, wenn wir fit sind - und das sind wir bald wieder - sind wir bereit für ein großes Turnier. Ihr werdet euch noch wundern! Schon 2006 war die Fitness unser großes Plus. Dazu kommen unsere Tugenden wie Kampf und Wille", sagte der Mittelfeldspieler von Werder Bremen im Bild-Interview.

Auf die Frage, ob die Fans Angst um die deutsche Nationalmannschaft bei der EM in Österreich und der Schweiz (7. bis 29. Juni) haben müssten, antwortete Frings: "Unsinn! Ich kann die Fans beruhigen: Bis zur EM sind wir voll auf der Höhe - alle! Bei uns flattert und wackelt nichts."

Der 31-Jährige lässt auch keine Zweifel am zuletzt unsicheren Torwart Jens Lehmann aufkommen. Die Mannschaft stehe "1 000 Prozent" hinter dem 38-Jährigen: "Er ist der perfekte Torwart für dieses Turnier. Jens ist so erfahren, so abgezockt. Bei der EM wird er zur Stelle sein."

Auch die Abwehr um die beiden Innenverteidiger Per Mertesacker und Christoph Metzelder werde laut Frings wie schon bei der WM 2006 ein Garant für den Erfolg sein: "Metzelder und Mertesacker halten auch die Tonis und Riberys dieser Welt auf. Die bestehen gegen die sogenannten Superstars. Macht euch da mal keine Sorgen!"

