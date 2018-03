 "Keine Differenzen mit Müntefering": Kanzler stellt klar: Er verlässt das Schiff nicht

Zwei Tage nach der turbulenten SPD-Vorstandssitzung in Berlin ist Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) Berichten über eine angebliche Amtsmüdigkeit entschieden entgegengetreten. "Der Kanzler wird nicht das Schiff verlassen", sagte Schröder am Mittwoch in Berlin. "Alle diejenigen, die daran Hoffnungen knüpfen, werden sich irren. Und all diejenigen, die enttäuscht wären, werden sich freuen."

