 Konsultationen mit Verbündeten: USA wollen keinen Alleingang gegen den Irak

Die USA wollen nach den Worten von Vizepräsident Richard Cheney im Krieg gegen den Terrorismus und seine staatlichen Förderer keinen Alleingang. Vor Veteranen des Koreakrieges bekräftigte er am Donnerstag in San Antonio (US- Bundesstaat Texas) gleichzeitig zum zweiten Mal in einer Woche, der irakische Diktator Saddam Hussein müsse abgelöst werden.

