 Kursziel 368 Euro: Deutsche Bank nimmt Allianz in "Europäische Focus Liste" auf

rtr FRANKFURT. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Münchener Versicherers Allianz in ihre "Europäische Focus Liste" aufgenommen. Das kurzfristige Kursziel für die Allianz-Titel betrage 368 Euro, teilte die Bank am Freitag mit. Nachdem der Konzern am Donnerstag Details zur Übernahme der Dresdner Bank mitgeteilt hatte, beginne der Markt nun die Vorteile dieser Verbindung einzupreisen. Allianz werde einer der wenigen Finanzkonzerne in Europa sein, der unter anderem genügend Kapital für weitere Akquisitionen habe, teilte die Bank weiter mit.

Die Allianz-Aktie verteuerte sich am Freitag im Handelsverlauf um weitere rund zwei Prozent auf 336,99 ?.