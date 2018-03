 Lebhafter Handel: Adva Optical steigen weiter kräftig

Die Aktien der Adva AG Optical Networking legen am Dienstag zum zweiten Tag in Folge kräftig zu.

dpa-afx FRANKFURT. Nach einem Kursplus von 8,6 Prozernt am Vortag stiegen die Titel in der Spitze um über 10 % auf über 6 Euro. Um 10.30 Uhr notierte der Anteilsschein um 7,36 % fester mit 5,54 Euro.

"Obwohl es keine Neuigkeiten aus dem Unternehmen gibt, sind ein paar Käufer hereingekommen", sagte ein Händler in Frankfurt. Bereits am Vortag sei der Handel selbst in den sonst eher ruhigen Abendstunden lebhaft gewesen. "Es sind mehrere Käufer unterwegs", bestätigte ein anderer Händler.