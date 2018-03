 Leichtathletik Olympia: Diskuswerfer Harting im Finale

Vize-Weltmeister Robert Harting hat den Einzug ins olympische Diskus-Finale geschafft. Mit 64,19m erzielte der Berliner die achtbeste Weite der Qualifikation.

Vize-Weltmeister Robert Harting hat bei Olympia das Diskus-Finale am Dienstag erreicht und in der Qualifikation einen großen Rivalen verloren. Während der Berliner mit 64,19m als Achter in den Endkampf einzog, scheiterte der iranische Mitfavorit Ehsan Hadadi nach zwei 69-m-Weiten und Siegen über alle Olympia-Favoriten in diesem Jahr mit schwachen 61,34m.

Doch Harting musste nach Rang fünf in Gruppe A lange warten, bis feststand, dass er zu den zwölf Finalisten zählte. "Ich war heute müde und lahm. Kein Wunder, denn ich habe eine Woche nicht geworfen, weil das Training am Donnerstag dem Regen zum Opfer fiel. Aber die Medaille ist weiterhin drin", meinte der Berliner.

Die größte Weite erzielte der Pole Piotr Malachowski mit 65,94m, gefolgt vom zweimaligen Olympiasieger Virgilijus Alekna (Litauen) mit 65,84. Mit 64,66m erreichte Estlands Weltmeister Gerd Kanter das Finale. Glücklich weiter kam als Elfter mit 62,64m Robert Fazekas (Ungarn/7.), der 2004 in Athen wegen Manipulation bei der Dopingprobe nachträglich als Olympiasieger disqualifiziert worden war.

Harting wird in Peking von seinem mit Dopingvorwürfen aus DDR-Zeiten konfrontierten Trainer Werner Goldmann betreut. Die Präsidialkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (Dosb) hatte entschieden, die Nominierung Goldmanns trotz der vom ehemaligen Kugelstoßer Gerd Jacobs in der ZDF-Dokumentation "Mission Gold: Wie sauber sind die Spiele?" erhobenen Anschuldigungen aufrechtzuerhalten. Goldmann hatte alle Vorwürfe stets bestritten.

