 Musharraf hat den Extremisten den Kampf angesagt: 1 100 mutmaßliche Moslem-Extremisten festgenommen

Die pakistanische Polizei hat nach offiziellen Angaben am Wochenende rund 1100 Mitglieder verbotener Moslem-Organisationen festgenommen. Wie das Innenministerium am Montag mitteilte, wurden außerdem 390 Büros von fünf Moslem-Organisationen geschlossen, deren Verbot Präsident Pervez Musharraf in einer Rede am Samstag angekündigt hatte.

