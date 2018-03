 MVV will 2002 Pilotprojekt für Telefonie über Stromkabel starten: Telefonieren über's Stromnetz

Das Mannheimer Energieversorgungsunternehmen MVV will über das Stromnetz künftig neben dem Zugang zum Internet auch Telefongespräche anbieten.

Reuters HANNOVER. MVV-Vorstandssprecher Roland Hartung sagte am Montag auf der Technologiemesse Cebit in Hannover, im zweiten Halbjahr 2002 werde "mit einigen hundert Testkunden" in Mannheim ein erstes Pilotprojekt starten. Der kommerzielle Einstieg in den Markt für Telefonie über Stromnetze werde in Mannheim voraussichtlich noch im laufenden Jahr erfolgen. Damit nehme das Unternehmen, das bereits bei der Internet-Nutzung über Stromnetze Marktführer sei, auch bei der Telefonie via Stromkabel die Rolle eines Vorreiters ein. Als Technologiepartner für das Pilotprojekt habe MVV den US-Telekom-Ausrüster Cisco gewonnen.

Bei der Internet-Nutzung über das Stromnetz strebt MVV bis zum Jahr 2006 in Deutschland und Österreich eine halbe Million Kunden an und will mit der Technologie einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro erwirtschaften. Derzeit liefen 18 Pilotprojekte in den beiden Ländern. Über weitere 100 Projekte werde mit verschiedenen Stadtwerken verhandelt. In drei Städten sei der Internet-Anschluss über das Stromkabel (Powerline) bereits kommerziell am Markt. Bei dieser Technologie arbeitet MVV mit dem israelischen Unternehmen Main.net Communications zusammen.