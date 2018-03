 Nach blutleerem Kick der Münchner: Verbale Streichler für die armen Verlierer

Der FC Bayern will seine Krise nicht wahrhaben: Manager Uli Hoeneß etwa hat bei der neuerlichen Pleite in Bochum in der zweiten Hälfte „die beste Leistung in einem Auswärtsspiel dieser Saison“ gesehen und kam zur verblüffenden Erkenntnis: „So ist mir um die Meisterschaft nicht bange.“

Julius F. Michels