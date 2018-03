vwd NEW YORK. Nortel Networks Corp , Brampton, hat die Akquisition von Epicon Inc , Chelmsford, durch den Tausch von ungefähr 4,26 Mill. eigenen Stammaktien gegen sämtliche Epicon-Vorzugsaktien der Klassen A und B abgeschlossen. Basierend auf dem Schlusskurs der Nortel-Aktie von Dienstag betrug der Kaufpreis ungefähr 344 Mill. $. Nortel Networks erklärte, sie habe weitere 1,05 Mill. Aktien für die Ausübung von noch ausstehenden Epicon-Optionen reserviert. Nortel Networks stellt Telekommunikationsausrüstung her. Epicon vertreibt eine Sofware-Plattform, die es Providern von Anwendungssoftware erlaubt, PC zentral durch einen Server zu steuern.