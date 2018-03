 Reaktion auf Bilanzfälschung: Massenentlassungen bei WorldCom

Die US-Telefongesellschaft WorldCom hat nach dem Buchhaltungsskandal am Freitag damit begonnen, weltweit 17.000 Mitarbeiter zu entlassen. Die meisten Stellen wurden in den Niederlassungen in den US-Staaten Virginia und Texas gestrichen.

