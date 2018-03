 "Reife Aktionäre kennen auch eine Durststrecke": Verluste der T-Aktie kein Rückschlag für Aktienkultur

Die jüngste Talfahrt der T-Aktie und der Kurse am Neuen Markt haben nach Einschätzung des Deutschen Aktieninstituts (DAI) nicht zu einer Belastung der Aktienkultur in Deutschland geführt. "Der reife Aktionär weiß, dass es an der Börse auch einmal eine Durststrecke gibt", sagte DAI-Chef Rüdiger von Rosen am Dienstag in Frankfurt.

