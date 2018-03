 "Schwarze Null" nicht erreicht: Kabel New Media rechnet mit deutlich mehr Verlust

Die am Neuen Markt notierte Kabel New Media AG wird nach eigenen Angaben im vierten Quartal 2000/2001 den vorgesehenen Break-even nicht erreicht haben. Darüber hinaus würden außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte in Höhe von rund 100 Mill. Euro vorgenommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Pflichtveröffentlichung mit.

19.06.2001 - 09:01 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen