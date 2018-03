 SMS sind immer noch der Renner: Handyboom in Deutschland ungebremst

Handyboom in Deutschland ungebremst

Der Handy-Boom in Deutschland hält an. Nach einer Studie des Marktforschungsinstituts forsa besitzen zwei Drittel der Deutschen ab 14 Jahren ein Mobiltelefon. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es sogar rund 80 Prozent. Damit konnten die Mobilfunkanbieter ihren Kundenkreis innerhalb der vergangenen zwölf Monate um über 30 Prozent steigern.