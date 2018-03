 Stars für Austin Powers: Steven Spielberg übernimmt Filmrolle

Der Star-Regisseur hat seinen Platz hinter der Kamera kurzzeitig gegen einen vor der Linse getauscht. Im neusten "Austin Powers"-Film übernimmt er eine kleine Rolle.

dpa NEW YORK. Er habe eine kleine Rolle in Mike Myers neuem Film "Austin Powers in Goldmember" übernommen, berichtete der Internetdienst "imdb.com". "Ich habe das Drehbuch gelesen, und die Szene war wirklich sehr komisch. Ich würde normalerweise nicht zusagen, aber Mike Myers ist ein enger Freund von mir", sagte Spielberg.

Neben dem Regisseur spielen auch Tom Cruise und Gwyneth Paltrow in dem Streifen mit. Cruise sagte, die "paar Stunden Dreharbeiten seien wirklich ein Riesenspaß" gewesen. Zuvor hatten Popprinzessin Britney Spears und Schockrocker Ozzy Osbourne bereits eine Szene für den mit Stars gespickten Myers-Film abgedreht.