 Stichtag 15. Juni: Jenoptik legt Stichtag für Gratisaktien-Ausgabe fest

Das ostdeutsche Vorzeigeunternehmen Jenoptik gibt Gratisaktien aus. Stichtag sei der 15. Juni, hieß es heute aus Jena.

dpa-afx JENA. Jenoptik hat den Stichtag für den Erhalt der Gratisaktien auf den 15. Juni 2001 festgelegt. Wie das Unternehmen am Montag in Jena mitteilte, erhalten die Jenoptik-Aktionäre die angekündigten Gratisaktien am 18. Juni 2001. Jeder Investor, der am 15. Juni nach Börsenschluss Jenoptik-Aktien im Depot habe, erhalte für zehn gehaltene Aktien eine Gratisaktie.

Laut Jenoptik hatte dem Beschluss zur Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 10:1 die Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. Mai in Erfurt zugestimmt. Die Aktien-Depots sollen zum 18. Juni 2001 umgestellt werden. Grund für die Ausgabe von Gratisaktien sei die im abgelaufenen Geschäftsjahr nachhaltig verbesserte Ertragskraft des Konzerns. Mit Ausgabe der Gratisaktien erhöhe sich die Anzahl der Jenoptik-Aktien von 37 Mill. auf 40,7 Mill. Stück.