 Stoiber: Merkel erfüllt Voraussetzungen: Stoiber verneint Ambitionen auf Kanzlerkandidatur

Der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) hat sich erneut gegen eine Kanzlerkandidatur für die Union im Jahr 2002 ausgesprochen. Stoiber sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit": "Ich sage in aller Deutlichkeit: Ich strebe keine anderen politischen Ämter an. Ich will Ministerpräsident in Bayern bleiben."

20.06.2001 - 15:54 Uhr