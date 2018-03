 Studenten protestieren: Führung Irans unter Druck

Die islamische Führung Irans steht zunehmend unter Druck. In den östlichen und westlichen Nachbarländern Afghanistan und Irak sind nun Truppen des Erzfeindes USA stationiert. Washington wirft der islamischen Republik eine Unterstützung des Terrornetzwerks El Kaida vor. Zudem ist das iranische Atomprogramm international in die Kritik geraten. Jedes dieser Probleme allein bereitet der Führung in Teheran schon genug Kopfzerbrechen.

