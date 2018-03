 Umsatzrückgang um 1,5 Prozent erwartet: Einzelhandel blickt in finstere Zukunft

Einzelhandel blickt in finstere Zukunft

Der deutsche Einzelhandel rechnet in diesem Jahr mit weiteren Umsatzeinbußen. "Die Prognose ist düster. Wir erwarten einen Umsatzrückgang um 1,5 Prozent", sagte der Präsident des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE), Hermann Franzen, bei einer gemeinsamen Tagung des HDE und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) am Mittwoch in Köln.