 Verträge überarbeiten: Fürst Rainier lehnt sich gegen Paris auf

Der Vertrag aus dem Jahre 1918 zwischen dem Fürstentum und Frankreich müsse schnell überarbeitet werden, so Rainier. Zudem plane er wichtige Schlüsselfunktionen in Behörden in der nächsten Zeit durch seine Untergebenen zu besetzen.

31.10.2000 - 16:04 Uhr