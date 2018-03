 Audio 19. März: Morning Briefing für die Ohren

Handelsblatt Morning Briefing 19.03.18

Putin hat am Sonntag nach 18 Jahren Macht sein Meisterstück gemacht: knapp 77 Prozent Zustimmung in Russland. Was sonst noch wichtig ist.

Haben Sie Kritik oder Lob zur Audioversion des Morning Briefings? Dann mailen Sie mir unter feedback@morningbriefing.com.