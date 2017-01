Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Originelle Erklärung für Münchener Zahlenakrobatik

BMW 733i (Typ E23), ab Baujahr 1977 Trotz stattlicher 4,86 Meter Außenlänge war das Blechkleid des 7ers auf Understatement ausgelegt mit flach abfallenden Motor- und Kofferraumhauben, kurzen Überhängen und niedriger Gürtellinie. (Foto: BMW)

Seinen englischen Konkurrenten von Jaguar/Daimler setzte der 7er zwar sogar auf deren Heimatmarkt zu, aber dem enormen Druck des 1978 eingeführten Opel-Spitzenmodells Senator hielt der Prestige-BMW kurzzeitig ebenso wenig stand wie den Mercedes-Modellen. Denn die BMW-Motoren setzten keine Signale.

Neu ins Programm kam deshalb 1979 der BMW 735i mit dem aus dem 635 CSi bekannten 3,5-Liter-Sechszylinder und 218 PS. Ein Jahr später folgte dann der 745i mit 252 PS starkem abgasturbogeladenen Sechszylinder. Dieser garantierte endlich die ersehnten Fahrleistungen, die nicht nur bei Sechszylinder-Limousinen ihresgleichen suchten.

BMW 7er (Typ E23), ab Baujahr 1982 Anfangs störte nicht einmal, dass die drei Sechszylinder mit 170 bis 197 PS Leistung durchweg alte Bekannte aus dem Vorgänger waren. (Foto: BMW)

In 7,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, das gelang nicht einmal dem neuen 5,0-Liter-V8 im Mercedes 500 SEL und mit einer Vmax von 222 km/h übertraf der 745i sogar den Maserati Quattroporte 4.2.

Ungewöhnlich war damals noch, dass die Typenbezeichnung 745i nicht 4,5 Liter Hubraum indizierte. Stattdessen bemühte sich BMW um eine originelle Erklärung durch die im Motorsport übliche Formel für Turbofahrzeuge: der Hubraum multipliziert mit dem Faktor 1,4 ergab die Hubraumklasse, in der die Renner starten durften. Für den stärksten 7er mit 3.210 cm³ Hubraum bedeutete diese Rechnung die Zahl 4.494.

Zwei Jahre später verzichteten die Münchner Motorenbauer auf solche Zahlenakrobatik, der Hubraum des 745i wurde auf 3,4 Liter vergrößert und die Typenbezeichnung blieb unverändert.

Bemerkenswert waren die neuen, verschärften Qualitätskontrollen in den BMW-Werken und die in allen Bauteilen besonders üppig dimensionierten Sechszylinder. Diese waren nun gut für Laufleistungen von teilweise weit über 300.000 Kilometern – in den 1970er Jahren fast schon sensationell für Sechsender.

Eine Langlebigkeit, die auch Behördenfahrzeugen zugutekam, denn seit 1981 ergänzte der BMW 725i mit 150 PS-Motor aus dem Modell 525i das Portfolio. Galt doch bei der Bestellung von Dienstwagen oft eine Hubraumbegrenzung auf 2,5 Liter.

Ebenfalls vor allem für Behörden bot BMW den 7er in gepanzerter Ausführung als Sicherheitsfahrzeug an. Ein geschickter Zug, denn so setzte BMW vor dem Bonner Bundestag im Meer der Mercedes-Limousinen erste Zeichen von Veränderungen.