Erlöse fließen in Holocaust-Aufklärung

Die Dokumente im jetzigen Fall sind, sofern authentisch, viel präziser. Ihnen liegt ein Einsatzplan mit insgesamt sechs Einträgen bei. Demnach wurde der Wagen im Juli 1939 in die „Führer Garage“ nach Berlin geliefert, ein Jahr später bei einem Besuch Benito Mussolinis in München genutzt, bald darauf während einer Siegesparade in Berlin und zu einer Fahrt auf den Balkan. Der letzte Eintrag sieht 1943 eine Wartung in Sindelfingen vor.

Wie oft Hitler den Wagen nutzte und ob er es überhaupt tat, lässt sich nicht sicher sagen. Klar ist, dass der Nazi-Diktator mehrfach in Wagen dieser Baureihe bei öffentlichen Auftritten zu sehen war. So zeigen Fotos von Mussolinis Staatsbesuch beide faschistischen Staatsführer gemeinsam in einem offenen Wagen dieser Bauart. Andere Fotos der Kolonne zeigen jedoch mehrere baugleiche Fahrzeuge. Auch beigelegte Einsatzberichte und –befehle beziehen sich nicht explizit auf den einen Wagen. Allerdings spricht die eigens angeforderte Panzerung dafür, dass Adolf Hitler den Mercedes wenigstens einmal als Paradefahrzeug nutzte.

Welchen Preis der 770K bei der Auktion am 17. Januar bei der traditionellen Oldtimer-Auktion in Scottsdale erzielen wird, ist völlig unklar. Schätzpreise werden interessierten Bietern auf Anfrage nicht öffentlich mitgeteilt. Das Auktionshaus selbst bemüht sich, den Wagen in seinen historischen Kontext zu stellen, leitet nicht nur die Einsatzgeschichte her, sondern beschreibt auch ausführlich die Kriegsgeschichte des dritten Reichs. Das Ziel der Ausstellung sei absolut nicht die Verherrlichung Hitlers und seiner „zerstörerischen Politik“, heißt es auf der Homepage, es ginge um eine Zurschaustellung von Handwerks- und Ingenieurskunst. Auch wird der Mercedes nicht alleinstehend verkauft, mehrere Dutzend Autos, darunter ein DeLorean, einige Jaguar und Ford Mustangs werden im Januar ebenfalls angeboten. Im Terminkalender für Oldtimer-Auktion ist Scottsdale eine feste Größe.

Die Präsentation des Wagens erfolgt demnach nur insofern mit Stolz, dass das Auto das Gedenken an die gefallenen US-Soldaten hochhalte, und ein Mahnmal für einen gestürzten Diktator sei. „Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“, lautet einer der einleitenden Sätze, ein Zitat des spanischen Autors und Philosophen George Santayana. Dementsprechend kündigt das Auktionshaus an, zehn Prozent des Erlöses in Bildungsprojekte zum Thema Holocaust investieren zu wollen. Kapitalismus ist wohl, wenn die Aufklärung über Hitlers Verbrechen mit dem Verkauf von Hitlers Wagen finanziert wird.