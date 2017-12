 Auktion in den USA: Oldtimer mit „Führer“-Schein

Der Mercedes im Einsatz Der Mercedes 770k 150 W wurde als Paradefahrzeug eingesetzt. Hier ist das Modell während eines Staatsbesuchs Benito Mussolinis zu sehen. (Foto: Getty Images)

DüsseldorfOldtimer sind inzwischen nicht nur Sammlerstücke, sie sind Anlageobjekte. Günstig kaufen, teuer verkaufen, Wertsteigerung durch Restauration, die Preisentwicklung anhand Seltenheit und Nachfrage abschätzen können: Experten haben aus Handel mit Auto-Träumen ein höchst profitables Geschäft gemacht. Im vergangenen Jahr wurde etwa ein Ferrari 335 Sport Scaglietti für 37,8 Millionen Dollar beim Auktionshaus Artcurial versteigert. Den Wert steigern dabei für Auto-Enthusiasten oft Vorbesitzer und ehemalige Fahrer. Beim Ferrari etwa waren es Wolfgang Graf Berghe von Trips und Stirling Moss, ersteigert haben soll den Rennwagen Fußballer Lionel Messi.

In den USA kommt nun ein Oldtimer unter den Hammer mit unrühmlicher Historie: ein Paradewage Adolf Hitlers. Der Mercedes-Benz 770K „Großer offener Tourenwagen“, Baureihe W150, wird vom in Arizona ansässigen Auktionshaus „Worldwide Auctioneers“ mit der Fahrgestellnummer 189744 angegeben. Acht Vorbesitzer sind für das Fahrzeug vermerkt, darunter die US-Armee und eine Autoausstellung in Las Vegas. Zuletzt befand sich der Mercedes in Besitz eines unbekannten europäischen Privatsammlers. Auch der Betrag, für den der Wagen 2004 als Teil eines Pakets den Besitzer wechselte, ist nicht bekannt. Das Auktionshaus beschreibt den Deal jedoch als teuerste Privatauktion überhaupt – bis heute.

Den Online-Unterlagen liegt eine umfassende Dokumentation über Einsatz und Geschichte des Fahrzeugs bei. Das 4,8 Tonnen schwere Ungetüm, mit 7,7 Liter Kompressor und 230 PS wurde demnach 1938 zumindest im Auftrag des „Führers und Reichskanzlers“, wie es in den Papieren heißt, bestellt. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 180 km/h angegeben, der Verbrauch soll 38 Liter auf 100 Kilometer betragen – bei einem Tankinhalt von 300 Litern.

Die Traditionsabteilung des Mutterkonzerns Daimler erklärte vor mehreren Jahren vor dem Hintergrund einer anderen Versteigerung eines „Hitler-Mercedes“, dass von der Baureihe insgesamt 88 Stück bestellt wurden. Es sei heute kaum möglich, genau nachzuvollziehen, welcher Wagen wann und zu welchem Zweck genutzt wurde – und von wem. Dem Unternehmen ist bei dieser Argumentation jedoch auch daran gelegen, die Automobile nicht für Devotionalienjäger interessant zu machen.