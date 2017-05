Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Display-Konzepte differenzieren die Marken

VW setzt auf Head-up-Displays mit Augmented Reality Zunächst wird neue Technik natürlich in Oberklassemodellen eingesetzt, bevor sie in die unteren, preiswerteren Segmente durchsickert (Foto: VW)

Schon in drei bis vier Jahren könnten die ersten Fahrzeuge mit den 3D-Instrumenten von Delphi auf den Markt kommen. Eine ähnliche Technik hat auch der VW-Konzern kürzlich vorgestellt – Premiere könnte sie etwa im kommenden Oberklassemodell Audi A8 feiern.

Eine interessante Anmutung ist neben der flexibleren Informationsaufbereitung der neuen Instrumente ein entscheidender Punkt. „Die sogenannte User Experience spielt in Zukunft eine immer wichtigere Rolle“, prognostiziert Hemmert.

Wenn irgendwann alle Autos autonom und mit vergleichbarer elektrischer Antriebstechnik fahren, werden Innen-Design und Anzeigekonzept zu wichtigen Differenzierungsmerkmalen zwischen den Marken. Auch deswegen arbeitet die Branche parallel an einer ganzen Reihe weiterer Konzepte.

Eine besonders ambitionierte Technik hat BMW mit „Holoactive Touch“ in Vorbereitung. Informationen und Schaltflächen werden dabei als Holografien dargestellt, scheinen dank eines raffinierten Bildschirm-Spiegel-Systems frei im Raum zu schweben.

Ein Ultraschallimpuls aus einer Art Lautsprecher gibt dem Nutzer Rückmeldung in Form spürbarer Welle, wenn er einen der virtuellen Schalter betätigt. Die aufwendige Technik soll tatsächlich zur Serienreife entwickelt werden. Weil sie schnelle und extrem teure Prozessoren benötigt, wird sie aber wohl zunächst Luxusautos vorbehalten bleiben.

BMW will Holografien in das Cockpit bringen Der Fahrer kann mit freien Handgesten Anweisungen geben. Für eine haptische Rückmeldung kann - berührungslos natürlich - Ultraschall sorgen. (Foto: BMW)

Schnellere Verbreitung dürfte das ständig weiter entwickelte Head-up-Display finden. Die Grafik wird schon in naher Zukunft noch farbiger und schärfer, soll komplett mit der realen Sicht auf die Welt verschwimmen. Augmented Reality heißt die Technik, die etwa die Ideallinie oder Warnungen vor Gefahrenstellen direkt auf der Straße zu markieren scheint.

In Fahrtpausen könnte die Windschutzscheibe sogar komplett zur Kinoleinwand werden und die Insassen mit einem Film unterhalten – oder auch nur dem Fahrer seine frisch eingegangenen E-Mails anzeigen. Gegen Ende des Jahrzehnts könnten die ersten Serienautos mit der Technik kommen.

Ähnliche Effekte sollen auch farbige Laserprojektoren in den Scheinwerfergehäusen erzeugen, die etwa Navipfeile auf die Straße werfen oder dort Warnungen anzeigen. Ob das noch in großem Maßstab funktioniert, wenn viele Autos gleichzeitig den Asphalt zur Leinwand machen, bleibt jedoch abzuwarten.

Klar ist aber, dass die Tage der mechanischen Instrumente gezählt sind. „Der Trend geht zu immer mehr Displays, mehr Grafikleistung und immer höherer Auflösung“, so Hemmert. Aber für Traditionalisten hat er durchaus einen Trost im Gepäck.

Seine 3D-Displays sind flexibel programmierbar – und können durchaus auch einen Tacho im guten alten Retro-Stil darstellen. Zumindest in der Zeit, in der der Mensch selbst das Steuer in der Hand hält.