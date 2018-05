 Bucherer Harley-Davidson Blue Edition: Diamantring am Tank – diese Harley kostet 1,6 Millionen Euro

Ist das noch ein Motorrad? Dieses Customize-Projekt des Uhrenherstellers Bucherer ist nicht nur wunderschön, sondern auch sündhaft teuer.

Die Bucherer Harley-Davidson Blue Edition wurde aufwendig überarbeitet. Blauer Traum

Blue Edition heißt ein Schweizer Extremumbau einer Harley-Davidson Softail, der gleich mehrere Superlative in sich vereint: Das in einer Kooperation zwischen dem Uhrenhersteller Bucherer und dem Harley-Customizer Bündnerbike entstandene Projekt ist mit umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro das wohl teuerste Motorrad der Welt, das mit einer Manufakturuhr und Juwelen reich veredelt wurde und sogar einen innenbeleuchteten Motor bietet.

Gut ein Jahr und 2.500 Arbeitsstunden haben Bucherer und Bündnerbike in den Umbau investiert. An die Basis, einer Harley-Davidson Softail Slim S, erinnert an der Blue Edition nicht mehr viel. So ziemlich jedes Metallelement wurde neu und von Hand gefertigt, der Rahmen nahtlos geschweißt, auch die Felgen sind eine Spezialanfertigung.

Ein „Tresor“ im Tank beherbergt einen Diamantring. Diamant am Tank

Als ein besonderes Gimmick wurde dem gut 100 PS starken V2 im Nockenwellengehäuse ein Fenster implantiert, welches dank hitzebeständiger LED-Leuchten im Inneren tiefe Einblicke in die Motormechanik gewährt.

Darüber hinaus wurden diverse Teile der Harley vergoldet und ein handgenähter Rindsledersattel montiert. Aufwändig war auch die Lackierung in einem irisierenden Blau. Für die markante Farbgebung musste in einem ersten Schritt das gesamte Bike zunächst versilbert werden. Anschließend folgten sechs weitere Farbschichten, die in einem geheimen Spezialverfahren aufgetragen wurden.

Umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro kostet die Harley Blue Edition. Teurer Spaß

Der Uhren- und Schmuckhersteller Bucherer hat zudem das Unikat mit seiner Juwelierkunst veredelt. Unter anderem schmücken diamantbesetzte Dizzler-Drehringe Lenkergriffe, Gabel und Tank. Zudem gibt es zwei kleine Tresore mit Showglas, die einen Diamantring sowie eine speziell angefertigte Uhr beherbergen.

In einem zweiten Tresor befindet sich zudem eine exklusive Bucherer-Uhr. Uhrzeit im Blick

Den auf dem Bucherer-Modell „Patravi TravelTec II“ basierenden Chronograph soll eine spezielle Halterung mit Silikonringen vor Vibrationen schützen. Neben der Uhr im Tresor erhält der Käufer des Blue-Edition-Umbaus eine weitere mit Designelementen des Motorrads aufgewertete Bucherer-Uhr zum Tragen am Handgelenk.

Gut ein Jahr hat der Umbau dieser Harley-Davidson Softail Slim S gedauert. Liebe zum Detail