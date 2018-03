Volkswagen bringt den neuen Tiguan an den Start. Den kleinen Geländewagen gibt es nach Angaben des Herstellers vom November an zu Preisen ab 26 700 Euro bei den deutschen Händlern. Das Design beschreibt der Hersteller als Kombination aus Elementen von Touareg, Golf und Golf Plus. Erstmals bietet VW beim Tiguan zudem zwei „Gesichter“ an

20.09.2007 - 16:03 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen