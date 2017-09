 IAA-Absagen: Dabeisein ist nicht (mehr) alles

Frankfurt/DüsseldorfDer Experte findet deutliche Worte: „Das Wichtigste, das es derzeit zu kaufen gibt, das Model 3 von Tesla, wird nicht in Frankfurt gezeigt“, moniert Ferdinand Dudenhöffer. Damit spricht Deutschlands bekanntester Auto-Professor, der das Center Automotive Research (CAR-Institut) an der Universität Duisburg-Essen leitet, ein Problem der diesjährigen IAA an: Insgesamt etwa ein Dutzend namhafte Marken, darunter Fiat, Nissan, Peugeot, und Volvo – wie schon 2015 - fehlen auf der Messe.

Entweder weil die Veranstaltung ihnen nicht mehr den richtigen Rahmen bietet, oder weil sie sparen müssen. 166 Euro kostet laut VDA-Preisliste ein Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das bedeutet allein für die rund 12.000 Quadratmeter große Halle 11, wo BMW allein residiert, rund zwei Millionen Euro Mietkosten – noch ohne Messestand und Hostessen. Konzerne nutzen außerdem vermehrt neue Möglichkeiten der Präsentation: Eigene Veranstaltungen oder digitale Kampagnen sind individueller gestaltbar und preiswerter.

Bei Tesla hieß es eher lapidar, man sei kein traditioneller Fahrzeugbauer und nicht auf die Veranstaltungen der Branche fixiert. Eher kritisch lautete die Absage, die die neue Opel-Mutter Peugeot schon im Dezember 2016 schickte: Man wolle sich auf Veranstaltungen konzentrieren, wo Kunden die Autos tatsächlich erleben können. Auch die Nobeltochter DS von Citroën bleibt der IAA fern.

Andere Hersteller zeigen ihre Neuheiten nur auf einer einzigen Messe pro Kontinent, und das war im Fall von Mitsubishi und Volvo in diesem Frühjahr der Genfer Autosalon. Andere Hersteller - wie etwa Nissan nebst Nobel-Tochter Infiniti - verlagern ihre Aktivitäten zunehmend auf Elektronikmessen wie die CES in Las Vegas oder die Cebit in Hannover. Warum? Weil Elektrifizierung, autonomes Fahren, und künstliche Intelligenz nicht mehr so gut passen zum traditionellen Bild der Automesse als PS-Protzerei. Die Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Und kann sich auf Elektronikmessen nicht nur einen modernen Anstrich geben, sondern sich dort auch besser mit Elektronik-Experten vernetzen.

Vermissen werden Auto-Enthusiasten in Frankfurt auch Aston-Martin, Rolls-Royce, die GM-Marken Chevrolet und Cadillac, außerdem fehlen – ohne Angabe von Gründen – alle Fiat-Chrysler-Marken, also Alfa Romeo, Lancia, Abarth, und Jeep. Vermuten darf man bei letztgenannten aber Kostengründe.

Zuwachs kommt dafür von anderer Seite: Aus China, dem größten Absatzmarkt der Welt, kommen der hierzulande eher unbekannte Autohersteller Chery und die neue Nobelmarke Wey des Great Wall-Konzerns. Für Auto-Experte Dudenhöffer sind die Absagen der Etablierten und der Vorstoß der Newcomer keine Überraschung. Er hatte bereits im April dieses Jahres gesagt, die wichtigste Automesse der Welt finde in Shanghai statt.