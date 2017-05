 Klapp-Pedelec Sondors Fold : Der Spottpreis-Stromer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Sondors Fold ist in drei Farben erhältlich (Foto: Sondors)

Pedelecs für unter 1.000 Euro sind auf dem deutschen Markt selten. Jetzt bietet die US-Marke Sondors ein elektrisch angetriebenes Klapprad namens Fold für unter 800 Euro an. Das frech gestylte E-Bike erfüllt dabei die technischen Voraussetzungen für die Zulassung zum deutschen Straßenverkehr.

Bereits seit 2015 hat die noch junge Fahrradmarke in den USA die günstigen Pedelecs Original, Thin und X im Angebot. Frisch hinzugesellt hat sich das kompakte Faltrad Fold. Angesichts der stolligen 20-Zoll-Ballonreifen möchte man zunächst meinen, es handelt sich um eine Art modernes BMX-Rad.

Typische E-Bike-Komponenten lassen sich auf den ersten Blick jedenfalls nicht erkennen. Der einfache Rahmen versteckt nämlich die Batterie in seinem massiv gebauten Oberrohr. Von dort versorgt der Stromspeicher einem 250-Watt-Radnabenmotor am Hinterrad, der sich in der Seitenansicht hinter einer Shimano-Kassette mit sieben Ritzeln versteckt.

Wie bei Pedelecs üblich, wird der Fahrer vom E-Motor bis maximal 25 km/h unterstützt, sofern dieser in die Pedalen tritt. Über das Display am Lenker kann der Fahrer zwischen fünf verschiedenen Stufen der elektrischen Unterstützung wählen. Zudem zeigt der kleine Bordcomputer neben fahrrelevanten Informationen auch die Reichweite an.

Mit der 36-Volt-Standardbatterie sind das knapp über 100 Kilometer. Wer für rund 140 Euro Aufpreis den 48-Volt-Lithium-Ionen-Akku ordert, soll gut 30 Prozent mehr Reichweite bekommen. Öffnet man den zentralen Faltmechanismus, kommt man auch problemlos an die herausnehmbare Batterie heran. Zusätzlich sind noch Lenker wegklapp- und der Sattel absenkbar, um so das Packmaß zu minimieren.

Zu den besonders handlichen Vertretern der Klapprad-Szene gehört das Fold dennoch nicht, da trotz des nur 2,7 Kilogramm leichten Alurahmens die Gesamtkonstruktion 22,7 Kilogramm auf die Waage bringt. Zudem fällt das gefaltete Paket mit 99 x 46 x 74 Zentimeter vergleichsweise groß aus.

Ebenfalls für Europa bietet Sondors sein Stadtrad Thin an (Foto: Sondors)

In Hinblick auf die Ausstattung gibt sich das Fold eher bescheiden. Vorne und hinten gibt es Scheibenbremsen und zudem besagte Siebengang-Kettenschaltung. Schutzbleche, Gepäckträger oder Licht werden grundsätzlich nicht angeboten. Dafür ist der Preis mit knapp unter 800 Euro sehr niedrig. Einen offiziellen Vertriebspartner für Deutschland gibt es vorläufig nicht.

Bestellbar sind die speziell auf europäische Anforderungen abgestimmten Varianten der US-Pedelecs ausschließlich auf sondors.com. Im Kaufpreis enthalten ist bereits die Mehrwertsteuer für Deutschland, zusätzlich muss man noch rund 170 Euro Versandkosten bezahlen. Die Auslieferung soll drei bis vier Monate dauern.